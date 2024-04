Gastro-Umbau startet bald: Nicht nur Bäume kommen in die Glacis-Galerie

Was Ende vergangenen Jahres verkündet wurde, wird jetzt konkret: So soll das Neu-Ulmer Einkaufszentrum mit 2,5 Millionen Euro aufgehübscht werden.

Im Juni geht's los. Das teilt das Unternehmen CBRE Investment Management am Mittwoch schriftlich mit. Durch das faktische Aus für das Ulmer Blautalcenter ist das Einkaufszentrum Glacis-Galerie in Neu-Ulm jetzt zwischen der City-Galerie in Ausgburg und dem Milaneo in Stuttgart das einzige klassische Center weit und breit.

Im Fokus der Renovierungsmaßnahmen stehen nach Angaben des Unternehmens der Umbau des Sitzbereichs im Foodcourt, der sich in der oberen Etage befindet, sowie eine Modernisierung der Kundeninformation im Erdgeschoss und der weiteren Sitzbereiche im Einkaufszentrum.

Das ist neu am Foodcourt in Neu-Ulm

Der Foodcourt soll als "lichtdurchflutete Rotunde" im Grundkonzept bestehen bleiben. Aber hübscher werden. Und zwar mit echten Grünpflanzen, unter anderem auch zwei Bäume. Das Einkaufserlebnis soll zudem durch "hochwertige und nachhaltige Materialien und Oberflächen" verbessert werden. Konkret genannt werden natürliches Linoleum und Mineralwerkstoffe. Über das Einkaufszentrum verteilte neue Sitzmodule entlang der Laufwege sollen zusätzlich für Komfort und Aufenthaltsqualität in der Glacis-Galerie sorgen.

Kemal Düzel, Senior Asset Manager bei CBRE Investment Management, wird so zitiert: „Wir denken Einzelhandel in Shopping Malls wie der Glacis-Galerie neu und reagieren damit auf das wachsende Bedürfnis nach Interaktion und Nachhaltigkeit seitens der Besucher."

Center als "angesagter Hotspot"

In Zeiten der ständigen Verfügbarkeit sämtlicher Dinge durch den Onlinehandel müsse das "Kundenerlebnis" im Mittelpunkt stehen. Ein neuer, modern gestaltete Servicebereich stehe für eine offene Willkommenskultur. Attraktive Aufenthaltszonen sollen insbesondere für junge Menschen und Familien Anreize bieten, in das Einkaufszentrum zu kommen. Auch mit einer Vielfalt der kulinarischen Angebote in einem "naturnahen grünen Ambiente" soll sich die Glacis-Galerie nach der Umgestaltung nach dem Willen der Betreiber "noch mehr als zuvor als einer der angesagten Hotspots Neu-Ulms empfehlen.“

CBRE Investment Management, eine Tochter des weltweit größten Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen und Investitionen, hat nach eigenen Angaben das Stuttgarter Büro Dittel Architekten als Generalunternehmer mit der Durchführung von Neugestaltungsmaßnahmen beauftragt. Als Projektmanager wurde die Firma ECE Marketplaces mandatiert, die auch als Centermanager der Glacis-Galerie fungiert. Die Eröffnung der neuen Flächen ist für Herbst 2024 vorgesehen. Wie es auf Nachfrage heißt, soll der Betrieb der Glacis-Galerie samt des Foocourts während den Umbaumaßnahmen weiter gehen. Nur einzelne Flächen würden für immer wieder gesperrt.

Serge Micarelli in der Glacis-Galerie. Foto: Alexander Kaya

Das sagt der Centermanager der Glacis-Galerie

Centermanager Serge Micarelli freut sich freilich, dass Geld in "sein Center" investiert wird. In Summe sollen es 2,5 Millionen Euro sein. Die Investitionen kämen zu einer Zeit, in der das 2015 eröffnete Neu-Ulmer Einkaufscenter mit seinen knapp 100 Geschäften auf 27.800 Quadratmetern ohnehin auf dem aufsteigenden Ast sei. "Wir sind auch über Ostern im Plus im Vergleich zum Vorjahr gewesen, was die Frequenz angeht. Wir sind sehr zufrieden." Auch die ersten Umsatzahlen, die seitens der Mieter gemeldet wurden, seien "vielversprechend". Zuletzt gab ECE die Zahl der täglichen Besucherinnen und Besucher der Mall mit 12.305 an.

Mit dem kommenden Aus für das Ulmer Blautalcenter hänge das Plus "nicht direkt" zusammen. Seit Herbst 2022 würden sämtliche Ziffern der Gacis-Galerie nach oben zeigen. Das liege neben massiven Marketing, bekannten Alleinstellungsmerkmalen wie Bershka und Zara vor allem 14 neuen Läden. "Da ist eine Wucht dahinter", sagt Micarelli und meint nicht zuletzt den asiatischen Laden Niu Niu der ein weiteres Alleinstellungsmerkmal bedeutet. Und zwei weitere Neueröffnungen seien "in der Pipeline".