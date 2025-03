Am Pfuhler See stehen Bauarbeiten an. Denn nach längerer Planung und vielen Gesprächen hat sich der Bauausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats jetzt auf einen Standort für zwei neue Gebäude der Wasserwacht festgelegt. Und auch der in die Jahre gekommene Kiosk am See soll erneuert werden.

