Neu-Ulm

17:53 Uhr

Geboren am 22.02.2022 um 22.18 Uhr: "Dieses Baby hat einen Plan"

Tatsiana Prokharchyk mit ihrem Sohn Ben Adam, der am 22.02.2022 um 22.18 Uhr in der Neu-Ulmer Donauklinik zur Welt kam. "Das Baby hat einen Plan", sagt die überglückliche Mutter.

Plus Vier Minuten fehlten zum 2er-Zehnerpack. Doch auch so freut sich eine junge Familie aus Pfuhl über ihr großes Baby-Glück. Geplant war das so nicht – oder doch?

Von Michael Kroha

Eine Geburt ist etwas Besonderes. Der 22.02.2022 ist ein besonderes Datum. Für Tatsiana Prokharchyk und Alper Bayrkatar aus Pfuhl war damit der Dienstag ein ganz besonderer Tag. Mit 2940 Gramm und 48 Zentimetern wurde ihr Sohn Ben Adam in der Neu-Ulmer Donauklinik geboren. Um 22.18 Uhr erblickte er das Licht der Welt. Vier Minuten später – und es wäre noch mehr besonders geworden. Auch wenn das so nicht geplant gewesen sei, sagt die überglückliche Mama: "Dieses Baby hat einen Plan."

