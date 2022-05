Gebremst, um Unfall auf B10 zu verursachen? Polizei sucht Zeugen

Am Muthenhölzle kam es zu einem Unfall. Verletzt wurde dabei zwar niemand. Jedoch besteht wohl der Verdacht, dass der Autofahrer den Unfall bewusst verursacht haben soll.

Auf der B10 in Neu-Ulm auf Höhe Am Muthenhölzle ist am Donnerstagmorgen gegen 7.10 Uhr ein Unfall passiert. Ein grauer Lkw der Marke Mercedes mit Anhänger war einem grauen Audi-Pkw aufgefahren. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 6500 Euro.

Im Nachgang ergaben sich laut Polizei Hinweise darauf, dass der 28-jährige Autofahrer den Zusammenstoß durch vorsätzliches, starkes Bremsen schuldhaft herbeigeführt hatte. Um den Sachverhalt genau klären zu können, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung zu setzten. (AZ)