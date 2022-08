Gefährliche Hundeköder am Illerufer: Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

Ein Hund hat zwei Köder mit Schrauben gefressen. Dank schneller tierärztlicher Behandlung konnte er gerettet werden. Nun setzt Peta eine Belohnung für Hinweise aus.

Nachdem ein Hund am Neu-Ulmer Illerufer mindestens zwei Köder mit Schrauben gefressen hat, hat nun die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung für Hinweise auf den Täter oder die Täterin ausgesetzt.

Wie berichtet, war die Frau nach Polizeiangaben am Samstagvormittag am Illerufer unterhalb der B30 auf Höhe Ulm-Wiblingen mit ihrem Hund spazieren gegangen. Dort waren offensichtlich mit Schrauben präparierte Hundeköder ausgelegt, wovon das Tier mindestens zwei fraß. Dank einer schnellen tierärztlichen Behandlung hat der Hund die mit Schrauben präparierten Köder wieder erbrochen. Beim Absuchen der betreffenden Stelle am Illerufer fand eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm zwei weitere mit Schrauben versehene Köder. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Gefährliche Hundeköder in Neu-Ulm: Peta setzt Belohnung aus

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, welche die für die Tat verantwortliche Person überführen. Menschen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

"Die Person, die die präparierten Köder ausgelegt hat, muss gefunden und gestoppt werden, bevor weitere Vierbeiner in Lebensgefahr gebracht werden", wird Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, in einer Pressemitteilung zitiert. "Derartige Täter oder Täterinnen zu überführen ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen." In solchen Fällen komme es auf jeden noch so unwichtig erscheinenden Hinweis an. Mit ihrer Auslobung einer Belohnung wollen sie die Aufklärung vorantreiben sowie Tierhalterinnen und Tierhalter für das Thema sensibilisieren und warnen. (AZ)