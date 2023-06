Gefährlicher Bahnübergang: Es ist höchste Zeit für den Umbau

Plus Stadt und Bahn dürfen in Gerlenhofen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Denn Schranken an einem Bahnübergang können Menschenleben retten.

Der jüngste schlimme Unfall hat wieder mal gezeigt: Es ist höchste Zeit für den Umbau des Bahnübergangs in Gerlenhofen. Die Querung der Gleise an dieser Stelle ist gefährlich. Zwar ist die Zahl der Unfälle, die sich dort ereignen, nicht sehr hoch. Wenn es aber zu einem Zusammenstoß mit einem Zug kommt, endet dieser meist tragisch. Mehrere Menschen haben in den vergangenen Jahren an der St.-Wolfgang-Straße ihr Leben verloren. Daher war es richtig, dass die Stadt Neu-Ulm vergangenes Jahr nach langen Diskussionen eine Entscheidung getroffen hat und in Gerlenhofen ein Übergang mit Schranken entstehen soll.

Vor Ende 2025 wird es wohl nichts mit dem Umbau

Leider wird dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Denn der Umbau ist aufwendig und mit vielen bürokratischen Hürden versehen. Mindestens zweieinhalb Jahre werden vergehen, bis die neue Anlage fertig ist. Bis dahin sollen provisorische Sicherungsmaßnahmen wie Markierungen und Schilder auf die Gefahr hinweisen. Das ist besser als nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen