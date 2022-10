Gefälschte Krankmeldung für ihre Tochter bringt Mutter fast ins Gefängnis

Plus Eine Frau verändert kurz vor den Ferien das Datum auf einer Krankmeldung für ihre Tochter. Die Richterin am Amtsgericht Neu-Ulm wird beim Prozess deutlich.

Es war der Donnerstag vor den Osterferien, als eine Mutter eine Krankmeldung für ihre älteste Tochter in der Grundschule abgab und sagte, das Kind habe leider noch immer Durchfall. Die Klassenlehrerin bat, dann solle das Mädchen noch einen weiteren Tag zuhause bleiben. Die Mutter war gerade gegangen, da bemerkte die Klassenlehrerin: Jemand hatte das Datum mit einer anderen Zahl überschrieben und die Krankmeldung verlängert. Die Urkundenfälschung brachte die 24 Jahre alte alleinerziehende Mutter dreier Kinder beinahe ins Gefängnis.