Neu-Ulm

vor 35 Min.

Gefälschtes Rezept fliegt in Apotheke in Ludwigsfeld auf: Polizei sucht Zeugen

In einer Apotheke in Ludwigsfeld will ein Mann ein Medikament mit einem gefälschten Rezept abholen. Doch das fliegt auf. Nun ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in einer Apotheke im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld mit einem gefälschten Rezept ein verschreibungspflichtiges Medikament abholen wollen. Wie die Polizei mitteilt, fiel das dem Apotheken-Personal, als er das vermeintliche Rezept vorzeigte. Nachdem der Mann das mitbekommen hatte, entfernte er sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731 8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

