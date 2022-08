Gefesselt und geknebelt: "Horrorüberfall" in Gerlenhofen kommt vor Gericht

Knapp zwei Stunden lang wird ein 81-Jähriger in Gerlenhofen nahezu gefoltert. Einbrecher wollen an seinen Tresor. Jetzt muss ein 37-Jähriger dafür vor Gericht.

Der "Horrorüberfall" von Gerlenhofen kommt vor Gericht: Im Juli 2020 wird im Neu-Ulmer Stadtteil in das Anwesen eines 81-Jährigen eingebrochen. Die Täter foltern anschließend den Senior. Sie fesseln und knebeln ihn. Auch in seinen Zehen und einen Finger wird gestochen. Dafür verantwortlich soll ein 37 Jahre alter Georgier sein, wie das Landgericht Memmingen am Donnerstag mitteilt. Seit März sitzt er in Untersuchungshaft, bald muss er auf der Anklagebank Platz nehmen. Auf ihn kamen die Ermittler wohl eher zufällig.

Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen am 26. Juli 2020 gegen 2.30 Uhr mit zwei weiteren, bislang unbekannten Mittätern die Haustür des 81-jährigen Geschädigten in der Alemannenstraße in Gerlenhofen aufgebohrt zu haben. Die Täter sollen dann in das Haus eingedrungen sein und den körperlich behinderten Geschädigten, der schlafend in seinem Bett lag, überwältigt und mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt haben.

Überfall in Gerlenhofen: Sie drohten den Senior anzuzünden

Anschließend sollen die Täter das Opfer ins Gesicht geschlagen, am Hals gewürgt haben, den Geschädigten mindestens dreimal in das Nagelbett des linken großen Zehs sowie des rechten Zeigefingers gestochen haben. Unter der Androhung ihn anzuzünden sollen sie ihn mit Whiskey überschüttet haben. Sie wollten, dass das Opfer ihnen verrät, wo das Versteck des Schlüssels für einen im Haus befindlichen Tresor ist.

Doch der 81-Jährige verriet ihnen das Versteck nicht. Mit einem Winkelschleifer versuchten die Täter dann den Tresor zu öffnen - allerdings erfolglos. Dass es diesen Tresor gibt, sei ihnen bekannt gewesen. In der Folge entwendeten die Täter Geld und Wertgegenstände im Wert von circa 5500 EUR und verließen gegen 4.30 Uhr das Haus.

Dem Geschädigten gelang es trotz seiner Fesselungen über die Balkontür ins Freie zu kommen. Durch Hilferufe machte er einen Nachbar auf sich aufmerksam. Der Senior erlitt nach Angaben des Landgerichts starke Schmerzen, eine Rippenfraktur sowie eine psychische Belastungsstörung.

Schwerer Raub in Gerlenhofen: Angeklagter sitzt seit März in Untersuchungshaft

Seit März dieses Jahres befindet sich der 37 Jahre alte Angeklagte in Untersuchungshaft. Er sei wegen eines anderen Delikts in Hamburg gefasst worden. Um was es dabei ging, wisse Landgericht-Sprecher Jürgen Brinkmann nicht. Das gehe aus der ihm vorliegenden Akte nicht hervor. Wohl sei der Mann aufgrund einer DNA-Spur in den Fokus der Ermittler gerückt. Er mache bislang keine Angaben. Vorgeworfen wird ihm besonders schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung. Die gesetzliche Mindeststrafe hierfür beträgt fünf Jahre.

Am Montag, 22. August, also gut zwei Jahren nach der Tat, beginnt am Landgericht Memmingen der Prozess. Im Moment sind weitere sechs Fortsetzungstermine vorgesehen. Mit einem Urteil wird demnach am 19. September gerechnet. (AZ/krom)