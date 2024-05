Gegen Tiefgaragen-Tor gefahren: 10.000 Euro Schaden nach Unfall

Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei Neu-Ulm sucht jetzt Zeugen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist in den vergangenen Tagen an dem Mehrfamilienwohnhaus in der Straße "An der Caponniere" in Neu-Ulm gegen das Tor einer Tiefgarage gefahren. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 10. Mai, und Montag, 13. Mai. Der Unfallverursacher aber meldete sich bislang nicht. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)