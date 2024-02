Geld und Schmuck gestohlen: Falsche Handwerker schlagen gleich zwei Mal zu

In Neu-Ulm und Ludwigsfeld werden eine Seniorin und ein Ehepaar Opfer eines dreisten Haustürbetrugs. Die Polizei warnt und bittet um Hinweise.

Eine Frau und ein Ehepaar aus dem Raum Neu-Ulm sind im Laufe des Donnerstags Opfer eines dreisten Haustürbetrugs geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelte gegen 11.20 Uhr ein unbekannter Mann an der Haustür einer 72-Jährigen in der Bradleystraße. Er behauptete, die Wasserleitungen im Auftrag der Hausverwaltung in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Die Frau ließ den Mann in die Wohnung, in der er an den Wasserhähnen hantierte. Währenddessen verwickelte er die Seniorin in ein Gespräch. In dieser Zeit verschaffte sich offenbar ein zweiter Täter Zugang zur Wohnung und entwendete Bargeld.

Nachdem die Tochter der 72-Jährigen das Gespräch mitbekommen hatte, stellte sie Fragen zur Hausverwaltung, die vom Täter aber nicht beantwortet werden konnten. Der Mann verließ daraufhin die Wohnung. Dabei konnte die Tochter beobachten, wie ein zweiter Mann auf der Straße wartete. Vermutlich handelte es sich hierbei um den zweiten Täter.

Gegen 12.15 Uhr ereignete sich nach Polizeiangaben ein weiterer Fall in Ludwidsfeld in der Egerstraße. Hierbei trat erneut ein Handwerker auf, der mit derselben Masche in die Wohnung eines Ehepaars gelangte. Vermutlich wieder durch einen zweiten Täter wurde dem Ehepaar Schmuck gestohlen.

Die Betrugsmasche "falsche Handwerker" oder "falscher Installateur" ist laut Polizei eine gängige Masche. Die Ermittler raten:

Lassen Sie nie Fremde in Ihre Wohnung.

Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben, oder die die Hausverwaltung angekündigt hat.

Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben.

Wenn Sie vermuten, von einem Betrüger aufgesucht geworden zu sein, verständigen Sie die Polizei .

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder selbst von "falschen Handwerkern" aufgesucht wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden.