Geldbeutel auf Neu-Ulmer Mittelalter-Weihnachtsmarkt gestohlen

Im Geldbeutel befanden sich die Tageseinnahmen und Wechselgeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Nach dem Diebstahl auf dem Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt werden jetzt Zeugen gesucht.

Auf dem Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt ist am Sonntag ein Geldbeutel gestohlen worden. Wohl nicht von einer Besucherin, sondern von einer Beschickern. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen auf den bislang unbekannten Täter.

So soll sich die Besitzerin des Geldbeutels in einem Verkaufsstand für Lederwaren aufgehalten haben, heißt es im Polizeibericht. Während eines Verkaufsgesprächs sei dann der unbekannte Täter an den Stand herangetreten und soll die Geldbörse an sich genommen haben. Danach sei er zu Fuß geflüchtet. In der Geldbörse befanden sich die Tageseinnahmen und Wechselgeld im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Täter konnte als kräftig und circa 1,80 Meter groß beschrieben werden. Zudem soll er ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Neu-Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

