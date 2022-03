Neu-Ulm

Gemälde soll in die Reinigung, kommt aber nicht an: Polizei ermittelt wegen Betrugs

In Neu-Ulm fehlt ein Gemälde. Nun ermittelt die Polizei wegen Betrugs.

Ein 81-Jähriger aus Neu-Ulm hat eines seiner Gemälde in einem Kunsthaus in Ulm reinigen lassen wollen. Obwohl es abgeholt wurde, kam es jedoch offenbar nie an. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betrugs. Der 81-jährige Gemäldebesitzer habe Anfang März einen Termin zur Reinigung des Gemäldes bei jenem Kunsthaus ausgemacht. Das Gemälde sei dann unmittelbar danach durch eine männliche Person abgeholt worden. Betrug? Gemälde ist einen niedrigen vierstelligen Betrag wert Am Dienstag erkundigte sich dann das Kunsthaus bei dem Besitzer, ob die Reinigung denn noch durchgeführt werden soll. Der Geschädigte gab an, dass das Gemälde bereits abgeholt worden sei. Da das Kunsthaus angab, das Gemälde noch nicht abgeholt zu haben, erstattete der Besitzer Anzeige bei der Polizei wegen Betrugs. Bei dem Gemälde handelt es sich laut Polizei um ein Ölgemälde mit einem Wert im niedrigen vierstelligen Bereich. (AZ)

