Neu-Ulm hat jetzt bunte "Bänke der Begegnung" für eine gemeinsame Pause

Plus Um Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten zu schaffen, ruft die Stadt Neu-Ulm das Projekt "Bänke der Begegnung" ins Leben. Den Auftakt macht der Glacispark.

"Bänke der Begegnung" heißt ein neues Projekt in Neu-Ulm, das von Yvonne Schefler (Stadtmarketing) und Nina Eraso (Interkulturelles Neu-Ulm) initiiert wurde und am Samstag im westlichen Glacispark oberhalb des Spielplatzes seinen Anfang nahm.