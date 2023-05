Neu-Ulm

vor 49 Min.

Gendern und Veganes: Mario Barth will in Neu-Ulm polarisieren

Plus Frauen sind noch immer eines von Mario Barths Lieblingsthemen. In der Ratiopharm Arena teilt er nun auch gegen Klimaaktivisten, das Gendern und Glutenverzicht aus.

Von Jürgen Schuster

Dass er unmittelbar vor der Show als Meister des guten Geschmacks angekündigt wird, ist doch etwas zu dick aufgetragen. Bei seinem neuen Programm „Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht“ wirkt Mario Barth in jedem Fall reifer, erwachsener und ist glücklicherweise trotzdem nicht weniger originell. "Ich werde auf der Bühne ansprechen, was uns alle da draußen bewegt", verspricht er und hält mehr als zwei Stunden lang Wort - wobei wohl bei Weitem nicht alle da draußen einer Meinung mit Barth sind.

Auch ernstere Themen arbeitet er mit Witz und Scharfsinn ab. Die nervigen Lachflashs früherer Tage über die eigenen Witze erspart er dem Publikum Gott sei Dank in der ausverkauften Ratiopharm Arena weitgehend, wenn er etwa über Kindheitserinnerungen plaudert. Seine Oma habe im schon geraten, mit Sekundenkleber vorsichtig zu sein: "Junge pass damit auf, die Doofen kleben sich fest." Auch fürs Gendern habe er keine Zeit. Der fünfzigjährige Berliner, dessen Vater übrigens aus Ulm kommt, will erst mit geschlechtergerechter Sprache beginnen, wenn Frauen dasselbe Geld für dieselbe Arbeit verdienen wie Männer. Aus seiner Sicht hat der ganze Wahnsinn sowieso mit der Zigeunersoße angefangen, sie heißt jetzt Paprikasoße ungarischer Art. "Jetzt ist aber Schluss, die haben mir die Pizza Hawaii weggenommen" – echauffiert sich Barth ungeachtet der Tatsache, dass der Name Pizza Hawaii noch genau so auf den Kartons der allermeisten TK-Hersteller prangt, nicht etwa Ananas-Pizza.

