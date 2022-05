Genussmesse "Brobiera" bietet kulinarische Spezialitäten in Neu-Ulm

Essen und Trinken, Musik, Alpakas und Oldtimer: Am 14. und 15. Mai findet nach zweijähriger Pause wieder die Messe "Brobiera" in Neu-Ulm statt.

Selbst gemachte Spezialitäten aus der Region gibt es bei der "Brobiera" am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, in der Oldtimerfabrik Neu-Ulm. Von Pasta bis Schokolade, über Kaffee, Soßen, Bier und Spirituosen, Burger und Antipasti bis hin zu Torten reicht laut Veranstalter das Angebot bei der regionalen Genussmesse, die wegen Corona zwei Jahre pausieren musste.

Erzeuger und Händler aus der Region kommen nach Neu-Ulm

Manufakturen, Foodtrucks, Destillerien, Cafés, Bars und regionale Händler präsentieren ihre handgemachten Produkte den Besucherinnen und Besuchern zum Probieren und zum Kauf. Im Rahmenprogramm gibt es Musik und Vorträge auf einer Bühne (Open Stage) und zum Anschauen stehen Oldtimer bereit. Kuschelig wird das Ambiente durch Alpakas, die ebenfalls auf dem Gelände an der Lessingstraße in Neu-Ulm zu finden sind. Der Standort im Industriegebiet ist für die "Brobiera" neu. Bislang fand die Messe in den früheren Räumen der Firma Passigatti in der Baumgartenstraße statt.

Geöffnet ist am Samstag, 14. Mai, von elf bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Mai, von elf bis 18 Uhr. (AZ)