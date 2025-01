Geöffneter Bäckerei-Verkaufswagen kracht gegen Lkw: Schock und hoher Schaden

Bei einem Unfall mit einem Bäckereiverkaufswagen am Dienstagmittag in Neu-Ulm ist ein Schaden in Höhe von rund 20.500 Euro entstanden. Eine 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen, konnte nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst aber entlassen werden.

Die Frau war gegen 12.15 Uhr in dem Bäckereiverkaufswagen in der Otto-Renner-Straße in Richtung Süden unterwegs. Sie hatte laut Polizei wohl versäumt, das Verkaufsfenster ihres Fahrzeugs zu schließen. In der Folge kollidierte sie mit dem geöffneten Fenster mit einem ordnungsgemäß geparkten Lkw, der am Rand abgestellt war.

Der Aufprall führte zu erheblichen Schäden im Verkaufsraum des Bäckereiwagens. Ein Fahrzeugteil dessen prallte gegen einen zweiten, ebenfalls ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und touchierte dessen Heck. Der Verkaufswagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (AZ)