Neu-Ulm

vor 43 Min.

Geplanter Neubau "Heiners" in Neu-Ulm: FWG und FDP melden starke Zweifel an

Plus Wie groß ist das finanzielle Risiko für die Stadt? Die Fraktion der Freien Wähler und die FDP-Gruppe stellen die Frage nach einem Ausstieg aus dem Millionen-Projekt.

Von Michael Ruddigkeit

Der geplante Neubau am Heiner-Metzger-Platz ist das größte städtische Bauprojekt in der Neu-Ulmer Innenstadt der nächsten Jahre. Aus Sicht der FWG-Fraktion und der FDP-Gruppe im Neu-Ulmer Stadtrat birgt das "Heiners" aber auch ein hohes finanzielles Risiko für die Stadt. In einem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) stellen sie die Frage nach möglichen Ausstiegsszenarien.

