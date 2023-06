Geplanter Umbau: Radfahrer bekommen mehr Platz in der Brückenstraße

Plus Mit dem Neubau der Gänstorbrücke wird auch der Abschnitt bis zum Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm erneuert. Nicht alle finden die Pläne gelungen.

Nach Schwörmontag starten die Vorbereitungen für den Neubau der Gänstorbrücke über die Donau. "Heute haben wir die Genehmigung für den Ersatzneubau bekommen und können mit dem Bau der Stützen beginnen", teilte Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) im Neu-Ulmer Stadtrat mit. Parallel zu diesem Großprojekt will die Stadt die angrenzende Brückenstraße aufhübschen. Nach der Bürgerbeteiligung wurden die ursprünglichen Pläne für die Neugestaltung etwas überarbeitet. Davon sollen vor allem Radfahrer profitieren, dennoch gab es Kritik aus den Reihen des Stadtrats.

Die Brückenstraße umfasst den etwa 70 Meter langen Straßenabschnitt zwischen Augsburger-Tor-Platz und Gänstorbrücke. Auf einer Breite von 27,50 Meter sollen vier Fahrspuren für Autos, je zwei Spuren für Radfahrerinnen und Fußgänger sowie links und rechts ein 2,75 Meter breiter "Multistreifen" unterkommen. Letzterer soll Platz für Bäume, Bushaltestellen, Fahrradstellplätze, Ladezonen und Straßenlampen bieten.