Ärger um geplantes Baugebiet: Anwohner kämpfen für den Erhalt von Grünfläche

Lokal Zwischen Vorfeld und Wiley in Neu-Ulm sollen etwa 80 neue Wohnungen entstehen. Doch dafür müssten Bäume und ein Bolzplatz weichen.

Das Wohnviertel Wiley in Neu-Ulm soll weiterwachsen. Die Stadt plant, das Grundstück zwischen Curd-Jürgens-Straße und Bradleystraße zu bebauen. Dort sollen etwa 80 neue Wohnungen in vier- bis fünfstöckigen Mehrfamilienhäusern entstehen. Doch dafür müsste eine Grünfläche mit Bäumen und Bolzplatz größtenteils weichen. Dagegen regt sich nun Widerstand.