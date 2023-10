Neu-Ulm-Gerlenhofen

Einzigartig in Deutschland: So arbeitet eine Teppichrestauratorin

Carmen Sendelbach, die einzige selbstständige Teppichrestaurateurin in Deutschland, in ihrer Werkstatt in Gerlenhofen.

Plus Das Teppichknüpfen gehört zu den ältesten kulturellen Leistungen der Menschheit. Der Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen ist hier eine Bastion, die bundesweit ihresgleichen sucht.

Von Oliver Helmstädter

Teppich ist nicht gleich Teppich. Als teuerste Auslegeware der Welt gilt ein antikes persisches Stück aus dem 17. Jahrhundert, der bei Sotheby's in New York im Jahr 2013 für fast 34 Millionen Dollar versteigert wurde. Ganz so edle Kunstwerke werden in Gerlenhofen nicht repariert, doch Carmen Sendelbach bekommt als einzige selbstständige Teppichrestaurateurin in Deutschland auch besondere Läufer unter ihre Fittiche.

Vor 25 Jahren bereits wagte Sendelbach den Schritt in die Selbstständigkeit. "Mein Herz hat mich dorthin geführt." Edle Teppiche seien bis heute ihre Leidenschaft. Sich bei einem Teppichhändler in "den Keller" zu setzen, sei für die nie infrage bekommen. Sehr wohl aber, sich in ihrer luftig hellen Werkstatt in der Gerlenhofer Frankenstraße den Knoten hinzugeben. Theoretisch könnte Sendelbach hier einen "echten" Perser, "made in Gerlenhofen", knüpfen. Denn manchmal muss sie ganze Stücke der Teppiche mit hoher Knotendichte samt ihren komplexen Mustern ersetzen. Das Ergebnis ist in jeder Hinsicht original: erreicht mit Seide aus Indien oder Wolle aus dem Iran.

