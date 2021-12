Neu-Ulm/Gerlenhofen

12:30 Uhr

Ein bisschen Gerlenhofen landet fast auf jedem deutschen Teller

Plus Hinter dem Kürzel CSM in Gerlenhofen versteckt sich eine ganz großen Nummer in der Nahrungsmittelindustrie - und eine Ulmer Traditionsfirma.

Von Oliver Helmstädter

Allein wegen seiner Größe kann die Firma CSM Ingredients in Gerlenhofen nicht im Verborgenen agieren. Die Silos ragen in die Höhe, die Laster fahren im gefühlten Minutentakt auf das Gelände an der Bahnstrecke. Doch im Gegensatz zu den anderen großen Lebensmittel-Produzenten in Neu-Ulm - Settele-Spätzle, Lebkuchen Weiss oder den Milchwerken Schwaben - sind die Produkte, die dort hergestellt werden, schwerer greifbar. Was nichts an ihrer ungeheuren Verbreitung ändert.

