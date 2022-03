Neu-Ulm

Gefährlicher Bahnübergang in Gerlenhofen: Es gibt eine Lösung

Der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen birgt ein hohes Gefahrenpotenzial. Möglicherweise gibt es nun eine Möglichkeit, ihn sicherer zu machen.

Plus Vor Kurzem hat erneut ein Mensch sein Leben am umstrittenen Überweg in Gerlenhofen gelassen. Nun kommen konkrete Vorschläge auf den Tisch, wie er sich sicher ausbauen ließe.

Von Ronald Hinzpeter

Zeichnet sich nun doch eine Lösung für den hochumstrittenen unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen ab? Ein Ingenieurbüro hat im Auftrag der Bahn sechs verschiedene Möglichkeiten überprüft, wie sich die Gefahrenstelle entschärfen lässt. Zumindest zwei davon ließen sich wohl tatsächlich umsetzen. Am kommenden Dienstag will der Planungs- und Umweltausschuss darüber beraten, sich aber zuvor bei einem Ortstermin den Übergang noch einmal anschauen.

