Neu-Ulm-Gerlenhofen

06:30 Uhr

Igel plötzlich weg: Pfeifende Züge am Bahnübergang nerven nicht nur Anwohner

Seit die Züge am unbeschrankten Bahnübergang in Gerlenhofen pfeifen, sind mehrere Igel verschwunden.

Plus Nicht nur Menschen, auch die Natur leidet offensichtlich unter den pfeifenden Zügen am Bahnübergang in Gerlenhofen. "Ich bin auch bald weg", sagt eine Anwohnerin.

Der unbeschrankte Bahnübergang in Gerlenhofen erregt weiter die Gemüter. Nach mehreren tödlichen Unfällen wurden die Sicherheitsvorkehrungen dort erhöht. Schilder, Pfeile, Markierungen. Weil aber das alles nicht half und eine Schranke erst 2025 kommt, pfeifen neuerdings die Züge auf der Anfahrt. Obwohl Anwohnerinnen und Anwohner extrem verärgert sind, will die Deutsche Bahn davon nicht abrücken. Was bislang so wohl noch niemanden bewusst war: Das laute Gepfeife stört offensichtlich nicht nur Menschen im Ort.

Seit 1992 wohne sie in Gerlenhofen, seit zwei Wintern päpple sie unterernährte Igel auf, um sie später auswildern zu können, erzählt eine 67-Jährige, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sieben der stacheligen Tiere habe sie bis vor kurzem noch in ihrem Garten betreut. "Die glorreichen Sieben", sagt sie mit einem Lächeln. Jedes von ihnen hatte einen Namen: Donny, Jonny, Calimero, Fanny, Angela, Hope und Tequila. Doch seit kurzem seien sie verschwunden. "Ich bin sehr traurig, dass meine Igel weg sind", so die Rentnerin, die in der Langen Straße, unweit der Bahnlinie wohnt. Eines der Tiere sei sehr zutraulich gewesen. Als das nicht mehr kam, sei es ihr aufgefallen.

