Magische Abendstimmung am Plessenteich bei Gerlenhofen

Der Plessenteich bei Gerlenhofen geriet in jüngster Zeit vor allem wegen einer umstrittenen Gänsejagd in die Schlagzeilen. Doch eigentlich ist der renaturierte Baggersee im Süden Neu-Ulms ein Natur- und Vogelparadies, in dem bereits weit über 200 Vogelarten gesichtet wurden. Er gehört dem Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz in der Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum, der ihn vor rund 20 Jahren gekauft und umgestaltet hat. Nach einem Gewitter fing unser Leser Wolfgang Rupp aus Senden kürzlich eine bezaubernde Abendstimmung über dem See ein. Aufgenommen hat er das Bild gegen 21 Uhr mit seinem Handy. (AZ)