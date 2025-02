Wolfgang Gaus verlässt den GAU: „Mister Plessenteich“ tritt von der Bühne ab

Die Früchte seiner Arbeit? Konnte Wolfgang Gaus vergangenen Herbst in einem ganz wörtlichen Sinne ernten. 25 Tonnen an Äpfeln haben er und seine Helfer eingesammelt – der Ertrag aus all den Obstbäumen, welche die „Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum“ im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit für diesen Umweltverein gepflanzt hat. Es ist nicht der einzige Superlativ, den die lange Spanne seiner Tätigkeit als Geschäftsführer widerspiegelt. „Über 1000 öffentliche Veranstaltungen“ habe der Verein, der vielen noch unter seinem ursprünglichen Namen „GAU“, Gerlenhofer Arbeitskreis Umweltschutz“, bekannt sein dürfte, im Verlauf dieser Jahre durchgeführt. Ein dicker Stapel an Presseberichten hat sich in dieser Spanne angesammelt, ungezählte Male war Gaus mit dem „Ökomobil“ draußen bei Veranstaltungen präsent. Und jetzt tritt er ab. Mit Stolz und Wehmut, aber ebenso mit Groll, wie er einräumt.

Flatternde Diversität am Plessenteich

Eng verbunden ist sein Name vor allem mit dem Plessenteich. Wolfgang Gaus war von Anfang an dabei, als aus dem einstigen Baggerloch zwischen Reutti und Gerlenhofen allmählich das weitläufige Vogelschutzgebiet von heute wurde, wo Ornithologen bis dato rund 230 Vogelarten feststellen konnten. Ein Hotspot der flatternden Diversität. Gaus war schon früh und noch als Schüler zum GAU gestoßen, den der Gerlenhofer „Rebell“ Erwin Franz ins Leben gerufen hatte. Mit im Boot saß ebenfalls der Ulmer Biologieprofessor Uwe Tessenow, bei dem Gaus später studierte. Als sich der Verein professionalisieren wollte, bekam er die Stelle des Geschäftsführers, die zunächst vom Zuschussgeber, der Stadt Neu-Ulm, auf drei Jahre befristet war. Aus den drei Jahren wurden schließlich 35, die Gaus mit großem Engagement und viel Enthusiasmus ausfüllte. Bereut habe er das nie, sagt er, „ich konnte mein Hobby zum Beruf machen.“

Um die Jahrtausendwende konnte der Plessenteich vom Verein gekauft, knapp zehn Jahre später nochmals stark erweitert und im Sinne seiner flatternden Belegschaft umgestaltet werden. Gaus und seine Helfer sind jedoch noch an vielen weiteren Stellen aktiv. Sie halten die rund 250 vereinseigenen Obstbäume in Ordnung, managen rund 70 Hektar an Biotopfläche, schaffen Nistgelegenheiten. Die gelungene Wiederansiedlung der Schleiereule im Landkreis steht auf der Habenseite, ebenso wie die zuletzt 52 Hektar Blühwiesen rings um Neu-Ulm.

Die Natur ist immer mehr auf dem Rückzug

Nicht minder wichtig nimmt er den Auftrag, in der Bevölkerung Begeisterung für Belange der Natur zu wecken. Am besten gehe dies über direkte Beobachtungen und Erfahrungen. „Wer einmal einen Kiebitz mit Nachwuchs erlebt hat, bekommt einen anderen Blick für die Gefährdung vieler Lebensräume“, so seine Erfahrung. Auch das gehört zu seinem beruflichen Resümee: „Die Natur ist immer mehr unter Druck und auf dem Rückzug.“ Ihn deprimiere die schleichende Zerstörung von immer mehr Lebensräumen.

Sorge bereitet ihm ebenso eine vereinsinterne Entwicklung. Unter den derzeit 980 Mitgliedern fänden sich immer weniger Freiwillige, „wenn’s ans Zupacken geht“. „Theoretisieren bringt keine Nistkästen“, bringt er die Schwierigkeiten auf den Punkt. Zum Rückzug bewogen haben ihn aber andere Gründe, die der vollen Wahrheit wegen erwähnt werden müssen. Diplomatisch verpackt sind „unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten mit der Vorstandschaft“. Gaus hat sich daher zum Rückzug entschlossen, auch wenn es ihn schmerze, sein berufliches Lebenswerk damit abzuschließen.

Aus Mediensicht tritt mit ihm einer ab, der zu vielen ökologischen Themen kompetente Antworten liefern kann und zugleich mit Realismus durch die Welt geht. Ein Beispiel: Er ist dafür, „Problemarten“, zu denen er Saatkrähen, Nil- und Graugänse, Waschbären und den Marderhund zählt, durch Bejagung zu reduzieren, um gefährdeten und viel selteneren Arten, etwa Bodenbrütern, bessere Chancen einzuräumen. „Man muss eingreifen, und zwar möglichst früh“, so seine Einschätzung.