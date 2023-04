Neu-Ulm-Gerlenhofen

Mit fast drei Jahren Verspätung: Neue Halle soll bald eingeweiht werden

Plus Die neue Mehrzweckhalle in Gerlenhofen ist immer noch nicht fertig. Doch inzwischen gibt es einen offiziellen Eröffnungstermin.

Der erste Spatenstich war im Mai 2019. Damals ging die Stadt Neu-Ulm von einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren aus. Eröffnung wäre somit im Herbst 2020 gewesen. Doch die neue Mehrzweckhalle in Gerlenhofen ist immer noch nicht fertig. Allmählich ist das Ziel immerhin in Sicht. Nach Angaben der Verwaltung gibt es inzwischen einen offiziellen Einweihungstermin.

Der Einweihungstermin für die Mehrzweckhalle in Gerlenhofen steht fest

Dieser sei auf Vorschlag der Vereine auf den 23. Juni dieses Jahres gelegt worden. Die Abstimmung mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) sei erfolgt. Dies erläutert die Verwaltung in einem Sachstandsbericht, der in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am 19. April abgegeben wird. Die CSU-Fraktion hatte in einem Antrag darum gebeten, weil es zuletzt geheißen hatte, die Halle werde bis zum Frühjahr 2023 fertig. "Wenn man aktuell den Außenbereich ansieht, entsteht nicht unbedingt der Eindruck, als dass die Öffnung der Halle kurz bevorsteht", schrieben die Christsozialen.

