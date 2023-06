Neu-Ulm - Gerlenhofen

06:00 Uhr

Nach erneut schwerem Unfall: Wann kommt die Schranke am Bahnübergang?

Am Bahnübergang in Gerlenhofen ereignen sich immer wieder schwere Unfälle. Vergangene Woche wurde ein Radfahrer von einem Zug erfasst.

Plus Der Umbau des gefährlichen Bahnübergangs in Gerlenhofen ist beschlossene Sache. Wie die Planung aussieht und was die Stadt bislang unternommen hat.

Von Michael Ruddigkeit

Am unbeschrankten Bahnübergang an der St.-Wolfgang-Straße kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Vergangenen Freitag wurde dort ein 77-jähriger Fahrradfahrer von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Die Lokführerin des Regionalzugs hatte noch eine Notbremsung durchgeführt, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Umbau der gefährlichen Querungsstelle ist zwar beschlossene Sache, doch die Planung ist sehr langwierig. Deshalb hat die Stadt bereits erste Maßnahmen ergriffen, um den Übergang vorläufig sicherer zu machen.

Bislang ist der Bahnübergang in Gerlenhofen unbeschrankt

Bislang ist die Querung mit einem Andreaskreuz und einer Lichtanlage gesichert. Künftig soll dort eine Schranke angebracht werden. "Mit den Planungen haben wir bereits begonnen", teilte Sebastian Kaida, stellvertretender Pressesprecher der Stadt Neu-Ulm, mit. Die Erneuerung des Bahnübergangs sei allerdings sehr aufwendig. Zuständig dafür sei die Bahn, die nach einem Beschluss des Umweltausschusses im März vorigen Jahres den Planungsauftrag für den Umbau erhielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

