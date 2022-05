Randale am Bahnhof: Betrunkener verbringt die Nacht bei der Polizei

Erst im Zug und später am Bahnhof in Gerlenhofen soll er sich aggressiv verhalten haben. Auch nach Polizisten soll der 32-Jährige getreten haben.

Ein 32-Jähriger soll kurz vor Mitternacht am Mittwoch am Bahnhof in Gerlenhofen randaliert haben. Laut Polizeiangaben wurde der Mann zuvor aufgrund seines aggressiven Auftretens aus einem Zug verwiesen.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizeibeamten den 32-Jährigen an und hatten bemerkt, dass er offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, seinen Heimweg selbstständig und gefahrlos anzutreten, heißt es im Polizeibericht. Auch soll er sich weiterhin aggressiv verhalten haben.

32-Jähriger soll Polizisten mit Füßen getreten haben

Aufgrund dessen habe er zur Ausnüchterung in einen Haftraum der Polizei gehen müssen. Auf der Dienststelle soll er sich nicht dorthin begeben haben. Er soll die Beamten körperlich angegriffen haben, indem er mit seinen Füßen nach ihnen trat. Dabei wurde ein Beamter leicht an der Schulter verletzt, so die Polizei.

Nachdem er ausgenüchtert war, wurde der Betroffene aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn führt die Polizei nun Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung. (AZ)