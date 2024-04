Gerlinde und Gerhard Rothermel feiern Diamantene Hochzeit

Kennengelernt haben sie sich im Schrebergarten seiner Eltern. Jetzt sind Gerlinde und Gerhard Rothermel aus Neu-Ulm seit 60 Jahren verheiratet.

Gerlinde und Gerhard Rothermel aus Neu-Ulm haben kürzlich ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Rosl Schäufele gratulierte dem Jubelpaar in ihrer Funktion als weitere Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin. Im Gepäck hatte sie die Glückwünsche der Stadt Neu-Ulm sowie einen Blumenstrauß und ein Geschenk.

Er ist waschechter Neu-Ulmer, sie stammt aus dem Allgäu

Gerhard Rothermel ist waschechter Neu-Ulmer, seine Frau Gerlinde ist eine „Neigschmeckte“ und stammt aus Sonthofen im Allgäu. Ihre Wege kreuzten sich erstmals im Jahr 1961: „Ich war damals öfter bei meiner Schwester in Neu-Ulm zu Besuch“, erzählt die gebürtige Allgäuerin. Kennengelernt haben sie sich im Schrebergarten von Gerhards Eltern. Es dauerte nicht lang und der Funke sprang über. Ein Jahr später folgte die Verlobung und im April 1964 läuteten die Hochzeitsglocken in Sonthofen.

„Es war ein großes Fest mit über hundert Gästen“, erinnern sich die Eheleute. Das frisch vermählte Paar zog zunächst in die Bahnhofstraße. 1967 folgte der Umzug in die Schwabenstraße. Hier fühlen sich die beiden bis heute zu Hause.

Gerhard Rothermel ist seit über 70 Jahren in der Stadtkapelle Neu-Ulm aktiv

Gerlinde Rothermel hat in jungen Jahren in der Strumpffabrik Ergee in Sonthofen gearbeitet. Ihr Mann Gerhard hat bei der Neu-Ulmer Firma Grosse seine Ausbildung gemacht und war anschließend viele Jahre in der Lederwarenfabrik Leplat für die Instandhaltung der Maschinen verantwortlich.

Eine wichtige Rolle im Leben des Ehepaars spielte schon immer die Musik und speziell die Verbundenheit mit der Stadtkapelle Neu-Ulm. Seit 1952 und somit seit mittlerweile über 70 Jahren ist Gerhard Rothermel bei der Stadtkapelle aktiv. Mit seiner Klarinette spielte er unter anderem auch schon bei Auftritten in Neu-Ulms Partnerstadt Bois-Colombes sowie in New Ulm in Minnesota. Bereits in jungen Jahren trat Gerhard Rothermel in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters, der Schlagzeug spielte und seit 1927 im Verein – damals noch unter dem Namen „Musikverein Lachenmayer“ – aktiv war.

So wundert es nicht, dass das musikalische Interesse und Talent folglich auch an die beiden gemeinsamen Söhne von Gerlinde und Gerhard Rothermel weitergegeben wurde. „Mein Mann und unsere Söhne saßen früher oft gemeinsam im Musikzimmer und spielten“, erzählt Gerlinde Rothermel. Gerne denken die Eheleute auch an die vielen musikalischen Feste und Feiern zurück. (AZ)