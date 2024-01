Neu-Ulm

07:00 Uhr

Gesangsverein Eintracht mit großem Theater um Burlafinger Ehe

Plus Was wäre ein Stück der Theatergruppe des Gesangsvereins Eintracht Burlafingen, wenn es da nicht ordentlich Ärger geben würde? Darum geht es in dem Schwank.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

„Nur Zoff mit dem Stoff“, heißt das Stück, und da geht es hoch her. Franz und Erika Kohlkopf, gespielt von „Stänkerer“ Otto Adä und Erika Schenke, sind recht arme normale, herkömmliche Gemüsebauern, während die oft pikierte Nachbarin Maja Müslein (Lucia Schmidt-Hillmann), die ständig ihren etwas schlafmützigen Mann Klaus (Robin Krause) zur Tätigkeit antreibt, einerseits auf den ökologischen Anbau setzt, andererseits auf die traditionelle chinesische Medizin und gutes Geld verdient.

Zwischen den beiden Ehepaaren, vor allem zwischen Franz Kohlkopf und Maja Müslein, gibt es ständig Zoff. Berta Lädele (Katja Hillmann) kauft ihr Gemüse mal bei den einen und mal bei den anderen, während der leutselige Pizzabäcker Giovanni Tomati (Alexander Riesenegger) und seine fesche Frau Maria (Elena Brunner) ihre Besorgungen nur bei den Kohlkopfs machen. Dafür begibt sich die vornehme Henneliese von Wolkenstein liebend gerne in Behandlung bei Maja Müslein, über die sich Franz Kohlkopf – natürlich – lustig macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen