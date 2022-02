Schließungen in der Glacis-Galerie: Masterplan soll gegen Leerstände helfen

Plus Ein Textilfilialist schließt, mehrere Läden haben die Schaufenster im Neu-Ulmer Einkaufszentrum bereits abgeklebt. Doch der Manager hat eine Vision.

"Geschlossen aufgrund Schließung" steht seit wenigen Tagen an der Front des Textilers Desigual. Zweifellos ein Rückschlag für die Glacis-Galerie. Denn der Laden war der einzige "Monostore" (Vertriebsniederlassung) des spanischen Modelabels Desigual weit und breit. Die Glacis-Galerie hat somit ein Alleinstellungsmerkmal verloren. "Wir bedauern den Auszug", sagt Centermanager Torsten Keller. Man habe sich nicht auf Konditionen für einen neuen Mietvertrag einigen können. Dennoch sei die Glacis-Galerie auf einem guten Weg.