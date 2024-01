Neu-Ulm

vor 18 Min.

Geschichten aus der Geschichte: So ging es im Neu-Ulmer Schützenhaus zu

Das Neu-Ulmer Schützenhaus ist längst verschwunden. An das Gebäude erinnert heute noch die Schützenstraße, in der sich beispielsweise das Amtsgericht befindet.

Plus In dem früheren Gebäude in der Schützenstraße wurde nicht nur geschossen, sondern auch gefeiert. Zu Gast waren Adlige ebenso wie der Dichter Eduard Mörike.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Ein Straßenzug, angelegt nach den Plänen des bayerischen Königs Ludwig I. trägt noch heute den Namen eines längst verschwundenen Gebäudes. Von Südwest nach Nordost erstreckt sich als lange Gerade, parallel zum Lauf der Donau die Schützenstraße, welche als Augsburger Straße ihrerseits den weiteren Verlauf durch die Stadt nimmt. Nun möchte man gegebenenfalls anmerken, an einem Standort von großen Kasernen seien Schützen selbstverständlich nichts Ungewöhnliches. So weit, so gut – aber damit sind wir in diesem Fall auf dem Holzweg.

Wo heute die Neu-Ulmer Weststadtschule steht, befand sich früher ein Schützenhaus

Tatsächlich geht der Blick zurück in die vornapoleonische Zeit: Ulm war noch Freie Reichsstadt und Bayern bis auf ein paar wenige Sprengel noch hinter dem Lech. Durch die, sagen wir einmal, leicht geografisch-prekäre Lage der Münsterstadt verblieb der Platz für Erweiterungen im größeren Ausmaß in erster Linie auf dem flachen Land rechts der Donau. Hier lagen neben den Gärten der Ulmer, Schankwirtschaften und Schifferplätzen auch zahlreiche Freizeiteinrichtungen, wenn man diesen modernen Terminus für die außerdienstlichen Beschäftigungen der Reichsstädter verwenden möchte. Darunter befanden sich auch zwei Heimstätten der Schützen: Während das Untere Schießhaus, gelegen vor der Insel an der heutigen Marienstraße im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden niedergebrannt wurde, bestand das obere Pendant bis in die unseligen Tage des Jahres 1945.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen