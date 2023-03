Geschichten zum Nachdenken und zum Verzweifeln

Plus Der Neu-Ulmer Autor Jörg Neugebauer hat mit "Der Zeitzwerg" eine skurrile Sammlung an Kurzgeschichten veröffentlicht. Die funktionieren zwar nicht immer, aber oft genug.

Wollte man despektierlich sein, könnte man die aktuelle Kurzgeschichtensammlung von Jörg Neugebauer "Der Zeitzwerg und andere Texte nur für diesen Moment" als Toiletten-Lektüre bezeichnen, denn die Texte und Geschichten sind sehr kurz gehalten, oft nur einen Absatz oder eine Seite des kleinen Büchleins lang. Man muss es aber nicht so bezeichnen, denn trotz einiger Schwächen verdient sich das Werk durchaus die Bezeichnung "Prosa für zwischendurch".

Ganze 45 Geschichten packt Neugebauer auf die 87 Seiten des Buches, und diese sind ebenso vielfältig wie sie schwer zu beschreiben und einzuordnen sind. Es sind aufgezeichnete Momente, mögliche und unmögliche, die nur so vor Irrsinn und Skurrilität strotzen und den Leser dabei meist im Unklaren lassen, um was es eigentlich genau gehen soll. Unschwer zu erkennen ist, nicht nur wegen der eingestreuten Referenzen, dass Franz Kafka ein großes Vorbild von Neugebauer zu sein scheint.

Leider ist dies jedoch zugleich die größte Schwäche des Buches. Denn wo beim großen Meister der Irrsinn und das Skurrile dem Leser das unheilvolle, über allem schwebende Gefühl des scheinbar sinnlosen Ausgeliefertseins vermitteln und die Zuspitzung das Ziel des Stilmittels ist, hat bei Neugebauer der Irrsinn oft nur den Irrsinn als Zweck und verläuft das Skurrile ins Leere. Lesenswert ist das Buch dennoch, weil es gut geschrieben und in Teilen sprachlich elegant ist und darüber hinaus auch einige Höhepunkte enthält. So schreibt Neugebauer eine sehr alternative, verknappte Version des Märchens von Rotkäppchen und dem bösen Wolf, die Lust darauf macht, die Geschichte im Kopf weiterzuspinnen. Und auch wenn viele der Texte die falsche Art von Fragezeichen im Kopf des Lesers hinterlassen, möchte man irgendwie dennoch wissen, was dem Autor bei der nächsten wohl einfällt. Das lädt zum Weiterlesen ein, und zwar nicht nur auf der Toilette..