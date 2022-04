Neu-Ulm

vor 48 Min.

Gewaltbereite bei "Spaziergang" nicht aus rechter Szene – Polizei räumt "Fehler" ein

Bei einem der sogenannten "Spaziergänge" gegen die Corona-Maßnahmen kam es an der Ecke Augsburger Straße/ Maximilianstraße zu einer Rangelei zwischen Polizei und wenigen Teilnehmenden.

Plus Bei einem "Corona-Spaziergang" war es in Neu-Ulm zu einem Tumult gekommen. Die Gewalt sei von Personen aus der rechten Szene ausgegangen, hieß es. Doch dem war nicht so.

Von Michael Kroha

Es dürfte einer der größten Aufreger im Zusammenhang mit den sogenannten "Spaziergängen" in Ulm und Neu-Ulm gewesen sein: Ende Januar kam es bei einer der nicht angemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen an der Ecke Maximilianstraße/Augsburger Straße zu einer Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Teilnehmenden. Die Ermittler teilten kurz danach mit: Die Gewalt sei von Personen ausgegangen, die der "rechten Szene" zuzuordnen sind. Auf Nachfrage räumt die Polizei jetzt ein: Das stimmt nicht. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem "Kommunikationsversehen" – das Folgen haben könnte.

