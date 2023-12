Gewaltiger Wasserschaden in Neu-Ulmer Kita: Fast 100 Kinder müssen raus

Das Kinderhaus Regenbogen in der Neu-Ulmer Silcherstraße ist nach einem Wasserschaden nicht nutzbar. Eine Übergangslösung wurde inzwischen gefunden.

99 Kinder des Kinderhauses Regenbogen in der Neu-Ulmer Silcherstraße müssen übergangsweise in den Räumlichkeiten des Kinderhauses Schatzinsel in der Steubenstraße betreut werden. Grund dafür ist ein umfangreicher Wasserschaden, wie die Neu-Ulmer Stadtverwaltung an diesem Mittwoch mitteilt. Verursacht worden sei der durch defekte Heizungsleitungen sowie eine defekte Wasserleitung.

Festgestellt worden sei der Schaden bereits am Nikolaustag, 6. Dezember. Am Montag, 11. Dezember, habe aufgrund des ständigen Wasseraustritts die Heizung im Kinderhaus abgestellt werden müssen. Um die Betreuung der 99 Kinder aufrecht erhalten zu können, seien einen Tag später das Personal sowie die 24 Krippen- und 75 Kindergartenkinder für zwei Tage in das Kinderhaus Sternenzauber umgezogen.

Wasserschaden in Neu-Ulmer Kita: Übergangslösung gesucht und gefunden

Die Verwaltung habe währenddessen nach einer längerfristigen Übergangslösung gesucht. Gefunden wurde diese nun in den Räumlichkeiten des Kinderhauses Schatzinsel. Hier stünden den zwei Krippengruppen und drei Kindergartengruppen insgesamt vier separate Räume zur Verfügung. Auch die Aula könne zur Betreuung mitgenutzt werden. Der Betrieb werde solange in diesen Räumlichkeiten stattfinden, bis das Kinderhaus in der Silcherstraße saniert und wieder nutzbar sein wird.

Wie groß der Schaden in dem Gebäude ist, könne derzeit nicht abgeschätzt werden, heißt es. Vom Wasserschaden betroffen seien Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss. Von den defekten Leitungen in der Decke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss aus habe das Wasser in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss getropft. Hier sei insbesondere der Technikraum, in dem die technische Infrastruktur des Hauses untergebracht ist, stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wann können die Kinder wieder ins Neu-Ulmer Kinderhaus Regenbogen?

Die Sanierungsmaßnahmen seien bereits angelaufen. Wie lange sich die Arbeiten hinziehen werden, ist unklar. Dies hänge maßgeblich davon ab, wie lange es dauern wird, die Räume zu trocknen und die entstandenen Schäden zu reparieren. Die Verwaltung geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass dies nicht vor Ende Februar der Fall sein wird. Anschließend wird sich zeigen, inwieweit die eingebaute Technik und IT-Infrastruktur Schaden genommen hat.

Die Kinderhaus-Leitung stehe im ständigen Austausch mit den Eltern, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Sobald es Neuigkeiten gebe, werden diese über die KiTa-App informiert. Das Kinderhaus hat planmäßig zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen. Erster offizieller Öffnungstag im neuen Jahr ist am 3. Januar. (AZ)