Neu-Ulm

vor 3 Min.

Gewerbegebiet zum Wohlfühlen? Schwaighofen hat "noch Luft nach oben"

Plus Beim Neujahrsempfang der Grünen spricht eine Expertin über nachhaltiges Wirtschaften. Und gibt Tipps für die Weiterentwicklung Neu-Ulms jenseits der B10.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Schwaighofen Süd sorgte zuletzt bei Bürgerinnen und Bürgern für Aufregung. Denn im Zuge dessen tauchten neue Pläne für eine Querspange von der B28 zur B10 auf. Beim Neujahrsempfang der Grünen im Johanneshaus in Neu-Ulm ging es zwar nicht um diese mögliche Tangente, sondern um nachhaltiges Wirtschaften. Professorin Sabine Möbs zeigte aber am Beispiel Schwaighofen auf, wie sich ein Gewerbegebiet nachhaltig entwickeln kann – vielleicht sogar mit Wohlfühlfaktor.

Dafür sprach die Professorin Möbs im Johanneshaus in Neu-Ulm

Die Referentin ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heidenheim. Bei ihrem Impulsvortrag in Neu-Ulm verdeutlichte sie, dass zu Nachhaltigkeit nicht nur Umwelt und Ökologie gehören, sondern immer auch Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Bereich Soziales. Bei der nachhaltigen Weiterentwicklung eines Gewerbegebiets müssten viele Faktoren berücksichtigt werden, beispielsweise der Umgang mit Ressourcen und Abfall, Logistik und Transport, Kommunikation und Transparenz, Barrierefreiheit sowie ein gutes Angebot im öffentlichen Nahverkehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen