Ghost in Neu-Ulm: Wenn des Teufels Papst die Arena rockt

Plus Alles andere als gewöhnlich: Unter gläubigen Kirchenfreunden werden die schwedischen Ghost niemals beliebt. Das juckt über 4200 begeisterte Fans in Neu-Ulm nicht.

Junge Frauen im knappen Nonnen-Kostüm und umgekehrtem Kreuz auf der Stirn und Männer mit Totenmaske in Bischofsrobe: Konzerte der schwedischen Band Ghost haben immer etwas von einer Halloween-Party. Das Konzert in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zeigt, das hinter dem vor und auf der Bühne abgehaltenen Maskenball viel Substanz steckt.