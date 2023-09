Gitterboxen und Europaletten im Wert von über 10.000 Euro gestohlen

Von einem Firmengelände in Neu-Ulm sind am Wochenende Gitterboxen und Europaletten entwendet und abtransportiert worden. Wer hat etwas gesehen?

Vom Außenlager einer Logistikfirma in der Böttgerstraße in Neu-Ulm sind am vergangenen Wochenende Gitterboxen und Europaletten im Gesamtwert von über 10.000 Euro gestohlen worden. Die Täter verschafften sich offenbar gewaltsam Zugang zum Firmengelände.

Angezeigt wurde der Diebstahl am Montag bei der Polizei. Für den Abtransport der vielzähligen Gitterboxen und Paletten war nach Ermittlerangaben sicherlich ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein Lkw notwendig. Zeugen, die über das Wochenende entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)