Glacis-Galerie: Im Neu-Ulmer Food Court wird's jetzt eng

Plus Die Tische werden weniger, Raumtrenner sind gänzlich weg. Im Essensbereich des Neu-Ulmer Einkaufszentrums wird der Umbau jetzt spürbar.

Die Szenen zur Mittagszeit gleichen sich täglich: Mit fragendem Blick balancieren die Gäste ihre Speisen auf den Tabletts umher und suchen einen freien Sitzplatz. Diese werden immer weniger - frei nach dem Motto: erst muss es schlechter werden, um dann besser zu sein.

Der Food Court soll in neuem Glanz erstrahlen: Die hungrigen Besucherinnen und Besucher werden auf den vorübergehenden Missstand eingestellt: "Während wir den Food Court für Sie schöner und größer machen, kann es punktuell zu geringen baulich bedingten Einschränkungen kommen", steht auf Hinweisschildern. Wie es auf Nachfrage bei der Betreiberfirma der Glacis-Galerie heißt, sollen die Bauarbeiten nach den großen Ferien abgeschlossen sein.