Schuhhändler Reno insolvent: Filiale in der Glacis-Galerie hat endgültig zu

Den Existenzkampf der insolventen Schuhhandelskette Reno hat die Filiale in Neu-Ulm verloren. Sie gibt die Filiale in der Glacis-Galerie auf.

"Das Kapitel Reno ist beendet", sagt Serge Micarelli, der Manager der Glacis-Galerie. Letzter Verkaufstag war am 31. Mai. Der Niedergang war in den vergangenen Monaten bereits absehbar.

Der Schuhhändler Reno reichte nur sechs Monate nach dem Eigentümerwechsel einen Insolvenzantrag ein. In der Neu-Ulmer Filiale waren die Regale zuletzt nur dürftig gefüllt. Die Belegschaft begründete den traurigen Zustand des Ladengeschäfts mit einer Übergangsphase zwischen Sonderverkäufen, um für das neue Sortiment Platz zu schaffen.

Reno schließt in Neu-Ulm

Auch ohne die Filiale in Neu-Ulm zeichnet sich bei Reno nach dem Insolvenzantrag ein Weg aus der Krise ab. Voraussichtlich sollen 22 Filialen des Unternehmens zusammen mit den dortigen Arbeitsplätzen von dem Konkurrenten Kienast fortgeführt werden, wie Insolvenzverwalter Immo Hamer von Valtier am Donnerstag in Hannover mitteilte. Neun Standorte davon sollen weiter unter dem Namen Reno betrieben werden.

Für die mögliche Übernahme weiterer Standorte und Mitarbeiter sei man noch in Verhandlungen. Die entsprechenden Geschäfte würden dann aber nicht als Schuhläden weiterbetrieben.

Niu Niu eröffnet in der Glacis-Galerie

Micarelli ist da machtlos, doch der Centermanager blickt nach vorne: Am 1. Juni wurden die Ladenflächen für den asiatischen Geschenkartikelladen Niu Niu und den vegangen Imbiss Veganland an die neuen Mieter übergeben. (heo/dpa)

