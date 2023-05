Glacis-Galerie: Sidestep schließt, geplante Neueröffnung verspätet sich

Plus Mal wieder bekommt das Neu-Ulmer Einkaufszentrum Veränderungen im Handel zu spüren. Eine Neueröffnung verspätet sich.

In wenigen Wochen macht der Turnschuh-Spezialist Sidestep in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie zu.

Der Hintergrund: Der Mutterkonzern Foot Locker nimmt diese Marke vom Markt. In Deutschland ist der Sneaker-Filialist mit 60 Läden vertreten. Wie das US-Unternehmen bereits im Februar mitteilte, wolle sich das Unternehmen "auf seine Kern- und Wachstumsformate" konzentrieren.