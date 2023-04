Glacis-Konzerte, Jazzsoireen, Straßenkultur: Der Sommer in Neu-Ulm wird bunt

Die Stadt bietet diesen Sommer einmal mehr ein umfangreiches, vielfach kostenloses Kulturprogramm. Schon bald geht es los.

Der Sommer steht vor der Tür – zumindest der Neu-Ulmer Kultursommer. Der startet traditionell mit dem Rock in den Mai, heuer schon am Freitag, 28. April. Ein buntes und vielfältiges Programm wartet auf das Publikum – mit Kabarett, Jazz, Rock, Kindertheater, Literatur und mehr.

Ihr persönliches Highlight könne sie aus den rund 50 Veranstaltungen gar nicht bestimmen, sagt Mareike Kuch, die das Neu-Ulmer Kulturprogramm verantwortet. "Für mich ist es toll, einfach wieder uneingeschränkt planen zu können", sagt sie. Das Damoklesschwert Corona, das bis vergangenes Jahr über allen Kulturveranstaltungen schwebte, hat seinen Schrecken verloren. Auch Kulturdezernent Ralph Seiffert freut sich auf die bevorstehenden Konzerte und Aufführungen. "Es ist gut, dass Kunst wieder in all ihren Facetten möglich ist", sagte er bei der Vorstellung des Programms, das zum größten Teil kostenlos angeboten wird. Nur bei Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Kultur im Museumshof", die für Ende Juli angesetzt ist, wird ein kleiner Eintritt verlangt. Seiffert lädt dazu ein, die günstige Gelegenheit zu nutzen, im breit gefächerten Angebot neue Dinge auszuprobieren. Auch wer sich sonst nicht unbedingt für Jazz interessiert, könne mal zu einer der Soireen in die Caponniere kommen.

Mehr als 30 Aufführungen sind im Glacis geplant

Nach der Maifeier mit Rock in den Mai starten am 7. Mai schon die Sonntagskonzerte im Glacis-Park. Immer um 11 Uhr präsentieren sich dort regionale Vereine und Ensembles. Los geht es mit einem gemeinsamen Auftritt der Chorgemeinschaft Sängertreu Frohsinn, der Sängergesellschaft Neu-Ulm und der Neu-Ulmer Stadtkapelle. "Ich freue mich, dass unsere Vereine wieder dabei sind", sagt Kuch, die in ihrem Programm auch explizit die Neu-Ulmer Ortsteile eingebunden hat. Im Glacis treten heuer aber auch wieder Big Bands, Rockgruppen, das Heeresmusikkorps und das Bundespolizeiorchester auf. Daneben gibt es mit zwei Kindertheaterstücken auch ein Angebot für Familien.

Jazz und Kunst gibt es wieder am gewohnten Ort, in der Caponniere 4. Nur eines ist nicht wieder wie vor der Pandemie: Die Soireen finden weiterhin in den Abendstunden statt. Den Veranstaltungsbeginn auf jeweils 19 Uhr zu legen, war ein Versuch während Corona, der sich bewährt hat. Los geht es in der Caponniere am Sonntag, 14. Mai, mit der Jazzcombo "Miles and More". Die erste Ausstellung ist ab Freitag, 16. Juni, zu sehen. 20 Künstler der "Freien Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm" zeigen ihre Bilder und Skulpturen.

Flyer mit dem Programm werden seit diesem Jahr nicht mehr automatisch an alle Haushalte verteilt. Statt einer mehrseitigen Broschüre fanden die Neu-Ulmerinnen und Neu-Ulmer heuer eine Postkarte mit einem QR-Code, der zur Onlinefassung des Programms führt, in ihren Briefkästen. So sollen Ressourcen geschont und Papier gespart werden. Gedruckte Flyer, erst einmal mit dem Programm bis Mitte Juli, liegen für Interessierte jedoch an den üblichen Stellen der Stadt aus. Mitte Juni folgt dann das weitere Programm.

"Literatur unter Bäumen" beschäftigt sich mit exotischen Texten

Was also noch nicht im aktuellen Flyer steht, ist die "Kultur im Museumshof", bei der Ende Juli im Hof des Edwin-Scharff-Museums wieder einiges los sein wird, "Kultur auf der Straße" und "Literatur unter Bäumen", mit der der Kultursommer in Neu-Ulm zu Ende gehen wird. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Verlage, die sich auf Literatur aus ausgewählten Ländern, beispielsweise Haiti, spezialisiert haben, sagt Organisator Florian L. Arnold. Nicht Autoren, sondern Verleger, Verlegerinnen, Musiker und Musikerinnen führen heuer durch wunderschöne Texte und Bücher, kündigt Arnold an.

Besonders viel Publikum soll das Festival "Kultur auf der Straße" wieder in die Neu-Ulmer Innenstadt locken. Samstag, 19., und Sonntag, 20. August, sind wieder zahlreiche Artisten, Musikerinnen und Straßenkünstler zu Gast in der Stadt und zeigen ihr Können. Von Akrobatik über Clownerie bis Rockmusik dürfte bei einem Bummel durch die Gassen wieder viel zu entdecken sein.

Termin: Freitag, 28. April, veranstaltet die Stadt Neu-Ulm um 17.30 Uhr auf dem Petrusplatz ihre Maibaumfeier mit Rock in den Mai. Um 19 Uhr spielen Riff, 20.30 Uhr Cry sis'.