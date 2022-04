Gläubige suchen in Neu-Ulm Ideen für die Zukunft der Kirche

Bei der Dekanatssynode in der Petruskirche in Neu-Ulm geht es um die Situation der evangelischen Kirche. Welche Folgen der Mitgliederschwund langfristig hat.

Es sei jetzt die Zeit, Weichen zu stellen und kreative Lösungen zu suchen und umzusetzen für die Zukunft der Kirche, sagt Dekan Jürgen Pommer: Bei der Dekanatssynode, die am Wochenende in Neu-Ulm stattfand, schilderte Oberkirchenrat Stefan Reimers Fakten und Perspektiven der Situation der evangelischen Kirche in den bayerischen Kirchenkreisen.

Die Kirche hat auch im Dekanat Neu-Ulm deutlich weniger Geld

Mit einer Schwund von etwas mehr als zehn Prozent der Mitglieder in den vergangenen elf Jahren ist der Kirchenkreis Augsburg, zu dem das Dekanat Neu-Ulm gehört, nicht ganz so heftig betroffen wie beispielsweise Nürnberg oder Bayreuth. Doch fasste Reimers zusammen, dass durch wesentlich weniger Kirchensteuer zahlende Mitglieder in 15 Jahren wesentlich weniger Geld zur Verfügung stehen werde, was letztlich bedeutet, dass deutlich mehr Arbeit ehrenamtlich gestaltet werden muss. Zudem müsse man sich mit politischen Diskussionen auseinandersetzen, die beispielsweise Kirchensteuer und Religionsunterricht infrage stellen.

Dekan Jürgen Pommer betont, dass bei der Dekanatssynode kreative Ideen entstanden seien, wie man zum Beispiel zukünftig damit umgehen könnte, dass nicht in jeder Kirchengemeinde die Kapazitäten für Konfirmandenunterricht vorhanden sein werden. "Das Wichtigste ist jetzt, Entscheidungen so zu treffen, dass nicht jeder alles tut, sondern dass Menschen das tun, was sie am besten können." Die Kirche stehe vor großen strukturellen Veränderungen. Es helfe aber nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Ein talentorientierter Einsatz könne helfen, zu entlasten. Innerhalb der evangelischen Kirchengemeinden Neu-Ulms bestehe bereits eine solche positive Zusammenarbeit.

Auf der Kahlrückenalpe findet wieder eine Kinderfreizeit statt

Der Neu-Ulmer Pfarrer Johannes Knöller wurde zum Dekanatsjugendpfarrer gewählt und am Wochenende auf der Kahlrückenalpe in sein Amt eingeführt. Auf der "Kahle", der Freizeiteinrichtung der evangelischen Kirche, kann in den Osterferien erstmals wieder nach zweijähriger Corona-Pause die Kinderfreizeit der Region Neu-Ulm stattfinden. Wegen der Pandemie konnten auch im Bereich der Kirchenmusik Orgelunterricht, Chorleitungsunterricht und die Probenarbeit nur sehr eingeschränkt stattfinden, man hofft aber im laufenden Jahr wieder auf Auftrittsmöglichkeiten zum Beispiel für den Dekanatsposaunenchor.