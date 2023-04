Neu-Ulm

06:00 Uhr

Wie geht glücklich sein? Motivationscoach Biyon Kattilathu im Interview

Mit allem was er tut, will Biyon Kattilathu die Menschen um ihn herum etwas glücklicher machen. Über Glück und Selbstfindung spricht er im September auch in der Ratiopharm-Arena.

Plus Mit seinem Bühnenprogramm "Lebe. Liebe. Lache." kommt Biyon Kattilathu im September in die Ratiopharm-Arena. Hier gibt er schon jetzt Tipps für ein zufriedeneres Leben.

Von Franziska Wolfinger

Coaching, Kabarett, Selbsthilfe? Was erwartet das Publikum bei Ihrem Programm?



Biyon Kattilathu: Genau das. (lacht) Es ist in der Tat etwas schwer das zu definieren, weil es wirklich ein neues Genre ist, das es in dieser Fassung bislang nicht gab. Mein Beruf ist, Biyon zu sein. Ich kann mich nicht in eine Schublade packen und kann mich weder als Coach noch als Trainer oder Comedian bezeichnen. Mein Ziel ist, mit allem, was ich tue, Menschen etwas glücklicher zu machen.

Das Programm, mit dem Sie auch nach Neu-Ulm kommen, heißt „Lebe. Liebe. Lache.“ – ein bestens bekannter Kalenderspruch. Ist es denn so einfach, glücklich zu sein?



Biyon Kattilathu: „Glücklich sein“ ist im Prinzip relativ simpel. Wir alle waren schon mal in dem Zustand. Wir kommen auf die Welt als glückliche Wesen. Wenn man Babys ansieht, sieht man ja auch, dass sie ohne Grenzen sind, dass sie neugierig sind, dass sie sich selbst gar nicht infrage stellen. Und das steckt auch noch in uns. Oftmals glauben wir aber, dass wir noch etwas bräuchten – mehr Glück oder mehr von diesem und mehr von jenem. Es ist aber vielmehr so, dass wir häufig weniger von etwas bräuchten – weniger Zweifel, weniger Ängste. Wenn man das alles so abträgt, bleibt genau der Kern übrig, der dafür steht – für Glück, für Selbstliebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

