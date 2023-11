Gold-Räuber reißen Konzertbesuchern die Kettchen vom Hals

Bei einem Hip-Hop-Auftritt haben es Diebe auf den Schmuck abgesehen und gehen dabei rabiat zu Werke.

Bei einem Rap-Konzert in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm wurden am Samstag einigen Besuchern die Goldkettchen geraubt. Nach Darstellung der Polizei spürte ein Mann während der Show einen starken Ruck von hinten und stellte später fest, dass ihm die Kette vom Hals gerissen worden war. Ebenfalls einem jungen Mann wurde vor der Bühne die Goldkette direkt vom Hals gezogen. Bei einem dritten Fall trat ein Unbekannter an einen Besucher heran und riss diesem eine Goldkette gewaltsam vom Hals. Als der Betroffene sich suchend umdrehte, schlug der Täter mit der Faust zu, sodass der Beraubte zu Boden stürzte. Insgesamt wurde Schmuck entwendet, dessen Wert die Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich veranschlagt. Auffällige Ketten zu tragen, ist Teil der Hip-Hop-Kultur. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0, zu melden. (AZ)