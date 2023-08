Neu-Ulm

Gravierende Mängel: Was ist mit den neuen Rutschen im Donaubad los?

Plus Die Eröffnung der neuen Röhren im Neu-Ulmer Freizeitbad wird immer wieder verschoben. Offenbar ging beim Bau der Anlage einiges schief.

Von Michael Ruddigkeit

Seit Monaten stehen die bunten Röhren bereits am Donaubad in Neu-Ulm. Doch geöffnet sind die neuen Rutschen in Grün, Blau, Orange und Türkis noch immer nicht. Der Start wird immer wieder verschoben. Grund sind offenbar gravierende Mängel beim Bau der Anlage, die vor einer Freigabe behoben werden müssen. Ist eine baldige Lösung in Sicht?

Die Rutschen im Donaubad hätten im November 2022 fertig sein sollen

Wer in der Zentrale des Donaubads anruft, bekommt eine Bandansage zu hören: "Unsere Rutschenwelt ist leider immer noch geschlossen. Mit Nachdruck arbeiten alle Beteiligten an einer baldigen Eröffnung." Auch auf der Homepage der städtischen Einrichtung werden die Besucherinnen und Besucher vertröstet. Dabei hätten die neuen Rutschen ursprünglich schon im November vorigen Jahres fertig sein sollen. Seitdem gab es immer weitere Verzögerungen, unter anderem wegen Stahlknappheit und weil nicht genug Planer und Handwerker verfügbar waren.

