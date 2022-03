Größere Suchaktion der Polizei: Zwei Vermisste in Neu-Ulm gefunden

In Pfuhl und in Ulm waren zwei ältere Menschen aus einem Seniorenheim als vermisst gemeldet. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz. Auch ein Hubschrauber war angefordert.

Zwei als vermisst gemeldete Personen sind am Montagnachmittag in Neu-Ulm gefunden worden. Beide waren nach Angaben der Polizei aus Seniorenheimen verschwunden gewesen. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz, auch ein Hubschrauber.

So wurde am Montagnachmittag ein 98-jähriger Bewohner eines Seniorenheimes im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl als vermisst gemeldet. Dieser sei zuletzt gegen Mittag beim Verlassen des Seniorenheimes gesehen worden. Da er seitdem nicht wieder zurückgekehrt war, wurde die Neu-Ulmer Polizei darüber in Kenntnis gesetzt.

Eine daraufhin groß angelegte Absuche des Nahbereichs um das Seniorenheim mit mehreren Einsatzkräften sowie zwei Personensuchhunden verlief zunächst negativ. Die Polizei forderte daher auch einen Hubschrauber an.

Mann in Pfuhl vermisst: Einsatz von Polizeihubschrauber war nicht mehr notwendig

Kurze Zeit später konnte der Vermisste jedoch wohl an einem Kieswerk nahe dem Naherholungsgebiet Pfuhl durch einen aufmerksamen Spaziergänger festgestellt werden. Da ihm der ältere Mann desorientiert vorkam, verständigte er die Polizei. Die Beamten brachten den Mann wohlbehalten zum Seniorenheim zurück. Der Einsatz des Hubschraubers war somit auch nicht mehr notwendig.

In den frühen Abendstunden bemerkte ein Passant eine 91-Jährige, die am Donauufer in der Neu-Ulmer Innenstadt entlangging. Da die Dame einen verwirrten und desorientierten Eindruck auf den Passanten machte, meldete auch dieser die Frau der Neu-Ulmer Polizei. Auch diese Frau war bereits bei der Ulmer Polizei als vermisst gemeldet worden. Sie konnte nun wohlbehalten wieder zurück in ein Seniorenheim nach Ulm gebracht werden. (AZ)