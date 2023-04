Größerer Drogenfund der Polizei in Neu-Ulm: 23-Jähriger sitzt in Haft

Über ein anderes Verfahren kam die Polizei einem 23-Jährigen auf die Schliche. In seiner Wohnung in Neu-Ulm wurde Rauschgift gefunden. Jetzt sitzt der Mann in Haft.

Bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 23-Jährigen in der Neu-Ulmer Innenstadt hat die Polizei Rauschgift im dreistelligen Grammbereich gefunden. Der junge Mann sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. Ihm wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Die Durchsuchung fand bereits am Mittwoch vergangener Woche (5. April) statt. Erkenntnisse "aus einem anderweitigen Verfahren" hätten die Ermittler auf den Mann gebracht, wie es heißt. Um was für ein Verfahren es dabei genau handelt, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. Im Vorfeld aber hätte es aber bereits Hinweise gegeben, dass der Mann im Besitz von Drogen sein soll.

Polizeieinsatz in Neu-Ulm: Beamte riechen Marihuana beim Betreten der Wohnung

Als die Beamten gegen 14.15 Uhr dann die Wohnung betraten, habe es dann gleich schon nach Marihuana gerochen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung seien Kokain, Amphetamin und Haschisch im dreistelligen Grammbereich beschlagnahmt worden. Zudem hätten die Ermittler bei dem 23-Jährigen ein sogenanntes Butterfly-Messer griffbereit in dessen Hosentasche gefunden.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und am vergangenen Donnerstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

In der Wohnung traf die Polizei noch einen 21 Jahre alten Bekannten des 23-Jährigen an. Auch bei ihm hätten die Beamten Betäubungsmittel aufgefunden, eine geringe Menge Haschisch und Marihuana. Das Rauschgift wurde ebenfalls sichergestellt. In diesem Fall wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt. Er kam wieder auf freien Fuß. (AZ)