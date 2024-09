Größtes Trikot Schwabens begeistert beim Sports- and Food-Festival

Unter strahlendem Sonnenschein wurde kürzlich das größte Trikot Schwabens beim Sports- and Food-Festival auf dem Gelände vo Sport Sohn Lagerverkauf präsentiert. Mit beeindruckenden Maßen von 20 x 25 Metern erweckte das gigantische Fußballtrikot, das dem FV Gerlenhofen gewidmet war, die Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Die Vereinsmitglieder, von jung bis alt, hatten die einmalige Gelegenheit, das riesige Trikot gemeinsam anzuheben und es durch die Luft tanzen zu lassen. „Es war ein unglaubliches Erlebnis, das ganze Trikot in Bewegung zu sehen“, schwärmte ein Teilnehmer. Für die Zuschauer bot sich ein faszinierendes Spektakel, das von der Neu-Ulmer Feuerwehr unterstützt wurde. Dank ihrer Drehleiter konnten beeindruckende Luftaufnahmen von der Aktion gemacht werden, die die Dimensionen des Trikots in vollem Umfang zur Geltung brachten. „Ob es am Ende für einen Eintrag ins Deutschlandbuch der Rekorde reicht, wissen wir noch nicht“, erklärte Stefanie Gergele, Vorsitzende des FV Gerlenhofen. „Aber das Wichtigste ist, dass es für alle Beteiligten ein riesiger Spaß war.“ Das Sports- and Food-Festival bot neben der Trikot-Präsentation viele weitere Attraktionen für Groß und Klein. Es war ein Fest voller sportlicher Aktivitäten, kulinarischer Genüsse und gemeinsamer Freude – ein Tag, den die Gerlenhofener sicher nicht so schnell vergessen werden.